Mediaworld: oltre 400 Euro di sconto sul TV Sony KD55AG8 OLED 4K da 55'

Nuova interessante offerta di Mediaworld su un TV. Quest'oggi tocca a Sony, che propone a prezzo ridotto un televisore da 55 pollici, con pannello OLED e 4K. La catena di distribuzione propone anche la consegna gratuita anche al piano.

Il TV in questione è il KD55AG8, che può essere acquistato a 1549 Euro, rispetto ai 1999 Euro precedenti.

Si tratta, come dicevamo poco sopra, di una smart tv OLED da 55 pollici 4K HDR, con risoluzione di 3840x2160 pixel e frequenza di 100 Hz. Il modello in questione supporta anche il nuovo digitale terrestre DVB-T2 HEVCe, ed integra due casse con potenza in uscita di 40W. Il processore è l'HDR X1 Extreme, in grado di fornire una potenza di elaborazione in tempo reale che converte le immagini ad una qualità vicina al 4K HDR autentico.

E' anche possibile effettuare il pagamento a rate con tan e taeg 0%, che permette di spalmare il totale su 20 mensilità da 77,45 Euro al mese. Sulla data di scadenza della promozione non sono disponibili molte informazioni, e come sempre vi invitiamo ad approfittarne rapidamente in caso d'interesse.

Ricordiamo che da oggi i negozi Mediaworld sono nuovamente aperti, con una serie di misure messe in campo dai gestori per assicurare il rispetto della distanza interpersonale.