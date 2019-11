Mediaworld: fino a 400 Euro di sconto per tutto il weekend con 'Sconto subito WoW'

Mediaworld, attraverso la campagna promozionale in corso anche sulle reti nazionali, ha annunciato che per tutto il weekend, quindi fino alle 23:59 di Domenica 11 novembre, sarà possibile accedere allo "Sconto Subito Wow", che consente di ottenere fino a 400 Euro di sconto sugli acquisti effettuati.

Di seguito le spese minime necessarie per accedere:

400 Euro a fronte di una spesa di almeno 2000 Euro;

200 Euro con spesa minima di almeno 1000 Euro;

100 Euro spendendo almeno 500 Euro;

25 Euro con una spesa di almeno 250 Euro.

Come indicato nella pagina dedicata presente sul sito web di Mediaworld, rientrano nell'offerta varie categorie di prodotti, tra cui telefonia, computer e smart home, console e PC gaming, tv, audio e prodotti per l'home cinema, foto e videocamere, grandi e piccoli elettrodomestici.

Sono esclusi però tutti articoli digitali come buoni, ricariche, carte regalo o servizi, e prodotti di editoria come gratta e vinci, polizze e liste per ricorrenze come nozze, compleanni e Cresima.

L'offerta è attiva sia nei punti vendita Mediaworld sparsi su tutto il territorio nazionale, che sul sito web.

L'iniziativa mira a spingere gli acquisti a ridosso del Black Friday 2019. La catena di distribuzione già qualche giorno fa aveva già preannunciato i primi sconti attraverso la pagina promozionale dedicata in cui ha diffuso alcune indicazioni.