Mediaworld, 45% di sconto su un laptop Acer da 15,6 pollici solo per oggi

Si rinnovano gli Sconti Solo Per Oggi targati Mediaworld. In giornata odierna, la catena di distribuzione propone uno sconto molto interessante su un laptop Acer da 15,6 pollici, su cui è possibile risparmiare il 45% rispetto al prezzo di listino.

Si tratta dell'Acer Aspire 1, nella configurazione con display Full HD da 15,6 pollici, processore Intel Celeron, scheda grafica Intel UHD 600 Graphics e 4GB di RAM, che viene proposto a 199,99 Euro, in calo appunto del 45% rispetto ai 369,99 Euro di listino.

Ovviamente, siamo di fronte ad un laptop molto basic, rivolto a coloro che non necessitano di particolari configurazioni ma che hanno bisogno di un computer portatile in grado di svolgere solo i compiti base.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 18 ed il 22 Maggio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, con possibilità di scegliere il ritiro in negozio dal 19 Maggio 2023 prossimo.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere la protezione per un anno per guasto a 19,99 Euro, per un anno per guasto, per danno e per furto a 59,99 Euro e per un anno per guasto e due per danni e furto ad 89,99 Euro.

La promozione sarà attiva fino alle 23:59 di oggi, 17 Maggio 2023.