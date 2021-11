Mediaworld, 5 computer portatili imperdibili in offerta per il Black Friday 2021

Durante il Gran Finale Black Friday di Mediaworld per l’annata 2021, che durerà fino al prossimo 29 novembre 2021, potrete trovare diversi computer portatili in promozione di marchi come Lenovo, ASUS, Huawei, Samsung e altri ancora. In questa occasione tratteremo 5 laptop imperdibili con tagli fino a 290 Euro sul listino.

Il modello più economico è il Lenovo V14 82C40019IX scontato da 829 Euro a 599 Euro, pagabili in 20 mensilità da 29,95 Euro, Tasso Zero. Si tratta di un computer portatile con CPU Intel Core I5-1035G1 dalla frequenza di clock di massimo 3,6 GHz, 256 GB di archiviazione in formato SSD, 8 GB di RAM DDR4, chip grafico condiviso Intel UHD Graphics e display LED Full HD da 14 pollici.

Altro modello del medesimo marchio è il laptop Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 che scende da 799 Euro a 699 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 rate. Il display è un LCD Full HD da 15,6 pollici, mentre sotto la scocca figurano 8 GB di RAM DDR4, SSD per 512 GB e il processore Intel Core I5-1135G7 con clock massimo fissato a 4,2 GHz.

Cambiamo brand con Huawei Matebook D15 in colorazione argento, scontato a 629 Euro a partire da 799 Euro. In questo caso si parla di un computer portatile con processore Intel Core I5-10210U da 1,6 GHz base e 4,2 GHz Turbo, 256 GB di archiviazione SSD, 8 GB di RAM, display LED Full HD da 15,6 pollici e chip grafico integrato Intel UHD Graphics 620.

Pagando 799 Euro al posto di 899 Euro potrete invece aggiudicarvi il modello ASUS ZenBook da 13,3 pollici ma con pannello OLED Full HD. Altra specialità di questo modello è l’integrazione del tastierino numerico sul touchpad, dalle dimensioni dunque importanti. Sotto la scocca troverete invece 8 GB di RAM, SSD da 512 GB e CPU Intel Core I5-1035G4 da 1,1 GHz base e 3,7 GHz Turbo.

Conclude la nostra lista odierna Samsung Galaxy Book S, laptop con display touchscreen a 939 Euro anziché 1.229 Euro. Si tratta di un modello con schermo LCD Full HD da 13,3 pollici, SSD per 256 GB, 8 GB di RAM e processore Intel Core I5-L16G7 da 3 GHz Turbo.

Da Mediaworld potrete trovare anche TV LG OLED 4K DVB-T2 a prezzi stracciati.