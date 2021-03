MediaWorld, le 5 offerte sui prodotti tech più venduti online

Non sono presenti solamente le offerte del weekend sul portale ufficiale di MediaWorld. Infatti, le proposte promozionali della nota catena vanno ben oltre e comprendono anche sconti legati ad altri prodotti. Ad esempio, facendo riferimento ai gusti degli utenti, è bene dare un'occhiata ai cinque dispositivi più venduti.

In particolare, come potete vedere collegandovi alla homepage del portale ufficiale di MediaWorld, la nota catena mette a disposizione di tutti una sezione chiamata "I più venduti" (che da PC compare appena sopra al banner dei prodotti ricondizionati). Può dunque interessante ogni tanto consultare questa "classifica", anche solamente per comprendere quali sono i prodotti del momento. Abbiamo quindi scelto di dare spazio alle prime cinque "posizioni" di questo riquadro: di seguito tutti i dettagli.

MediaWorld: 5 offerte della sezione "I più venduti"

APPLE AIRPODS con custodia di ricarica (modello 2019) : 129,99 euro (al posto dei 179 euro precedenti);

: 129,99 euro (al posto dei 179 euro precedenti); GOOGLE Chromecast Grigio antracite : 29,99 euro (prima 39,99 euro);

: 29,99 euro (prima 39,99 euro); APPLE Airpods Pro : 279 euro (al posto di 216,99 euro);

: 279 euro (al posto di 216,99 euro); XIAOMI Mi Smart Band 4 : 19,99 euro (in precedenza 29,99 euro);

: 19,99 euro (in precedenza 29,99 euro); Lavatrice SAMSUNG WW80TA046TT/ET: 349 euro (prima 749 euro).

Insomma, la sezione "I più venduti" del portale ufficiale di MediaWorld include vari prodotti interessanti. Da notare come nelle prime cinque "posizioni" non sia presente nemmeno uno smartphone, ma facciano capolino auricolari, dongle HDMI, smartband e lavatrici.