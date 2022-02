Mediaworld, fino a 50% di sconto su robot e aspirapolveri senza fili

Mediaworld lancia oggi il nuovo volantino "La Tecnologia è di Casa" che come suggerisce il nome propone un'ampia gamma di promozioni sui prodotti per la casa come piccoli elettrodomestici. Protagonisti sono anche i robot e le aspirapolveri senza fili.

L'aspirapolvere Samsung Jet75 Premium viene proposta a 384,45 Euro, in calo rispetto ai 699 Euro precedenti. La Rowenta RH9680, invece, passa a 230,45 Euro, con un calo inferiore ai 200 Euro se si tiene conto che di listino costa 419 Euro. Sempre da questo fronte, segnaliamo l'LG CordZero A9 Kompressor a 494,45 euro, rispetto agli 899 Euro di listino. Il Candy CViva10 011, invece, passa a 93,99 Euro, rispetto ai 139,99 Euro precedenti.

Tra i robot aspirapolvere troviamo il Roomba Combo 113, a 287,20 Euro, con un risparmio importante se confrontato ai 359 Euro di listino. Sempre fronte iRobot, il Roomba i7 passa a 594,15 Euro, dai 699 Euro di listino.

Il volantino sarà attivo fino al prossimo 28 Febbraio 2022, e propone sconti anche su altri prodotti per la casa. Collegandosi alla pagina Mediaworld dedicata, si potrà filtrare le offerte per categoria: lavatrici ed asciugatrici, aspirazione e stiro, cucina e caffè, incasso e lavastoviglie, cura dalla persona e frigoriferi e congelatori.

Ovviamente, per tutte le condizioni di vendita e spedizione, vi rimandiamo alle singole pagine.