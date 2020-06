Mediaworld: 50% di sconto su un TV Samsung QLED da 65 pollici ancora per poche ore!

Torna in offerta su Mediaworld un televisore Samsung con pannello QLED. La catena di distribuzione, nell'ambito degli X-Days che saranno attivi fino alle 23:59 di oggi, giovedì 4 Giugno 2020, propone il 50% di sconto su un TV da 65 pollici del colosso coreano.

Il numero di modello è QE65Q82RATXZT da 65 pollici, appunto, che può essere acquistato a 999 Euro, il 50% in meno rispetto ai 1899 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento a rate in venti mensilità con tan e taeg allo 0%. Mediaworld, come di consueto, propone anche la consegna standard gratuita, garantita tra giovedì 11 e martedì 16 Giugno, e la possibilità di effettuare il ritiro contestuale in negozio senza spese aggiuntive.

Il TV è Quantum HDR 1500 ed integra anche il Dynamic Tone Mapping di HDR10+, che è in grado di monitorare i livelli di colore e contrasto per ogni scena, mentre il Direct Full array 6X garantisce un elevato livello di contrasto. Come anche gli altri modelli della serie, anche questo è basato sul processore Quantum 4K che con l'intelligenza artificiale ottimizza la qualità delle immagini e dell'audio, mentre l'Ambient Mode lo rende anche un complemento d'arredo su cui mostrare anche opere d'arte o altro.