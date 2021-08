Mediaworld, fino a 500 Euro in meno su 4 smart TV 4K DVB-T2 per poche ore

Se da una parte Mediaworld ha deciso di prorogare i Mega Sconti estivi aggiungendo tante altre offerte particolarmente interessanti disponibili solo online, dall’altra la catena di distribuzione propone alcuni sconti Solo per il Weekend, dunque ancora per poche ore, su 4 smart TV di fascia alta, per tagli fino a 500 Euro.

Il modello più economico della selezione è Samsung The Frame 4K 50LS03A Black 2021 venduto a 934 Euro contro i 1.199 Euro di listino. Si tratta di un TV con pannello QLED Ultra HD 4K da 50 pollici, supporto a HLG e HDR 10+ lato video, decoder Dolby Digital Plus lato audio e supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2 rispettivamente per digitale terrestre e satellitare.

Segue dunque lo sconto massimo tra i vari TV disponibili fino a questa sera, con il calo da 1.899 Euro a 1.399 Euro sul modello LG OLED55C15LA 2021. Qui troviamo un display OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, supporto a HDR, HDR10 Pro, HLG e Dolby Vision IQ per migliorare la qualità video e decoder audio Dolby Atmos, mentre il sistema operativo in dotazione è webOS 6.0.

Altrettanto interessante è il televisore Sony XR65X90J della gamma Bravia XR, uscito nel 2021 e dotato di pannello Full Array LED 4K da 65 pollici, refresh rate di 100 Hz, processore video XR Cognitive, HDR10 / HLG / Dolby Vision, Dolby Atmos, Bravia Core, sistema operativo Google TV e diverse funzionalità che lo rendono ideale anche per il gaming. In questo caso, il prezzo è pari a 1.399 Euro contro i 1.699 Euro di listino.

Infine troviamo il modello Sony KE75XH9096 anch’esso con pannello Full Array LED 4K ma da 75 pollici, con la stessa frequenza di aggiornamento pari a 100 Hz, tecnologia Triluminos Display, supporto all’HDR lato video e Dolby Atmos lato audio, mentre il sistema operativo è Android TV. Anche in questo caso non manca il supporto a DVB-T2 e DVB-S2. Il prezzo, però, passa da 1.849 Euro a 1.499 Euro, pagabili in 20 comode rate Tasso Zero.

