Mediaworld: 500 Euro di sconto su ASUS ZenBook da 14 pollici con i7

Se qualche ora fa su queste pagine abbiamo riportato lo sconto sull’ASUS ZenFone 10 di Amazon, ora ci spostiamo da Mediaworld che con il nuovo volantino permette di acquistare ad un prezzo molto conveniente un laptop ASUS.

Si tratta dell’Asus ZenBook UX8402ZA-M303I1 da 14,5 pollici, che può essere portato a casa a 1799,99 Euro, in calo rispetto ai 2299 Euro di listino, con possibilità di effettuare il finanziamento a partire da 84,70 Euro al mese con taeg 12,64%.

Il laptop in questione è dotato di uno schermo da 14,5 pollici, processore Intel Core i7 12700H (Evo), scheda grafica Intel Iris Xe, 16GB di RAM ed SSD da 1 terabyte.La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 20 ed il 22 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, mentre il ritiro in negozio varia a seconda del punto vendita scelto.

Possibile anche aggiungere la protezione extra per 1 anno per guasto, 2 anni per danni e 2 anni per furto a 219,99 Euro, ed un anno per guasto, danno e furto a 139,99 Euro, mentre il ritiro dell’usato RAEE è gratuito.