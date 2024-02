Mediaworld: 500 Euro di sconto sul Galaxy Book3 con i7 ed SSD da 1 terabyte

Non si limitano allo sconto su iPhone 15 di Amazon le offerte di questo 15 Febbraio 2024. In giornata odierna infatti Mediaworld propone anche un’offerta molto interessante sul Samsung Galaxy Book3, il laptop su cui è possibile risparmiare 500 Euro rispetto al prezzo di listino.

Il computer, nella configurazione con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i7 1355U con scheda grafica Intel Iris XE, 16GB di RAM ed SSD da 1 terabyte, è disponibile a 949 Euro, dai 1449 Euro di listino. La consegna, a 4,99 Euro, è stimata tra il 16 ed il 20 Febbraio 2024, mentre il ritiro gratuito è disponibile a partire dal 20 Febbraio 2024.

Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Taeg al 12,75% a partire da 44,70 Euro al mese.

Tra le opzioni extra proposte dalla catena di distribuzione troviamo la possibilità di aggiungere la protezione per un anno per guasto, due anni per danni e due anni per furto a 189,99 Euro, ma anche un anno per guasto, danno e furto a 119,99 Euro. Il ritiro dell’usato RAEE invece è gratuito.