Mediaworld: 500 Euro di sconto sul TV LG OLED da 48 pollici C1

Mentre continua la Samsung Week di Mediaworld, che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine propone un'ampia gamma di sconti e promozioni su tantissimi prodotti della compagnia coreana, si rinnovano anche le offerte solo per oggi della catena di distribuzione.

Tra i protagonisti di oggi troviamo il TV LG OLED 48C1 da 48 pollici della gamma C1 del 2021, su cui viene proposta una riduzione di 500 Euro rispetto al prezzo di listino del produttore.

Il prezzo proposto è di 999 Euro, significativamente inferiore rispetto ai 1499 Euro di listino. Complessivamente, la riduzione è di 500 Euro quindi, complice anche la presentazione dei nuovi TV 2022 di LG che hanno inevitabilmente fatto calare il prezzo dei modelli dello scorso anno. Mediaworld propone anche il pagamento in 20 rate mensili da 49,95 Euro al mese con tan 0% e taeg 0%.

La consegna, ovviamente gratuita, viene garantita tra martedì 8 Febbraio e venerdì 11 Febbraio 2022 a costo zero, così come il ritiro contestuale in negozio.

A livello tecnico il TV è ampiamente conosciuto: siamo di fronte ad un televisore con pannello OLED da 48 pollici 4K e risoluzione 3840x2160 pixel, con refresh rate di 120Hz e sintonizzatori DVB-T2 per il nuovo digitale terrestre e satellitare DVB-S2.