Mediaworld: 500 Euro di sconto su un TV LG OLED da 65 pollici 4K

Tra le promozioni Solo Per Oggi di Mediaworld troviamo non sono la classica sfilza di smartphone, ma anche un TV OLED da 65 pollici a marchio LG, su cui viene proposto uno sconto di 500 Euro rispetto al prezzo di listino.

Il televisore in questione è il 65BX6LB da 65 pollici che può essere acquistato a 1799 Euro, rispetto ai 2299 Euro di listino. Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare il pagamento rateale in venti mensilità da 89,95 Euro al mese, con tan e taeg 0%. La consegna non è gratuita, mentre il ritiro contestuale in negozio si.

Venendo all'aspetto puramente tecnico, il TV include un pannello 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate di 120Hz. E' inoltre dotato di WiFi ed Ethernet, oltre che di tuner per il digitale terrestre DVB-T2 HEVC e satellitare DVB-S2. Le casse sono invece integrate, con potenza in uscita di 40W.

L'LG BX è dotato del processore a7 Gen 3, ma anche del supporto Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e Filmmaker Mode.

Disponibile quest'oggi in sconto anche il Samsung Galaxy S20 FE, nella colorazione Cloud Navy brandizzato Vodafone, che può essere acquistato a 549 Euro, 120 Euro in meno rispetto ai 669 Euro di listino.

Le promozioni saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, martedì 16 Febbraio 2021.