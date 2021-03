Mediaworld, più di 500 Euro di sconto su un TV Sony OLED da 65 pollici

Anche in giornata odierna, Mediaworld propone gli sconti solo per oggi che scadranno alle 23:59. Tra le numerose offerte disponibili quest'oggi ne troviamo una molto interessante su un TV Sony OLED da 65 pollici, su cui è possibile risparmiare più di 500 Euro rispetto al prezzo di listino.

Il Sony KD65A8 OLED, infatti, può essere acquistato a 2249 Euro, 550 Euro in meno rispetto ai 2799 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in venti rate da 112,45 Euro, con tan e taeg 0%. Mediaworld propone sia la consegna a casa gratuita, tra giovedì 8 Aprile e martedì 13 Aprile, che il ritiro contestuale a costo zero scegliendo il negozio più vicino.

Il TV in questione è caratterizzato da un pannello OLED da 65 pollici 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate di 100Hz, a cui si aggiunge ovviamente il tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2. L'OLED KD65A8 inoltre dispone anche di casse integrate con potenza in uscita di 30W.

La promozione è disponibile solo online, fino alle 23:59 di oggi, martedì 30 Marzo 2021. Avete quindi ancora tempo di decidere se approfittarne o meno. Il pagamento rateale è offerto da Findomestic, che richiede le dovute garanzie.