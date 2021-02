MediaWorld, fino a 500 Euro in meno su smartphone OPPO e Xiaomi ancora per poche ore

Gli sconti Solo per il Weekend da MediaWorld stanno per finire, come anche le offerte dell’iniziativa XDays, dunque vediamo quali sono le migliori delle ultime ore per smartphone OPPO e Xiaomi dopo avere visto, nella giornata di ieri, anche uno smart TV Samsung QLED con risoluzione 8K scontato di 1200 Euro.

Come da prassi partiamo dai modelli dal prezzo più basso, in questo caso Xiaomi Redmi 9 brandizzato WindTre disponibile a 129,99 Euro anziché 169,00 Euro. Le specifiche tecniche sono le seguenti: display LCD FullHD+ da 6,53 pollici con risoluzione 2340x1080 e Corning Gorilla Glass 3, processore Mediatek Helio G80 dalla velocità di clock pari a 2.0 GHz, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile con microSD, setup quad camera posteriore (13MP grandangolare + 8MP ultra grandangolare + 5MP macro + 2MP profondità) assieme a una fotocamera anteriore da 8 MP e infine una batteria da 5020 mAh.

Segue poi Xiaomi Redmi Note 8 Pro, smartphone venduto ora a 189,99 Euro anziché 299,99. Lo schermo in questo caso è lo stesso del Redmi 9, ma sotto la scocca troviamo il chip Mediatek Helio G90t dalla velocità di clock di 2.05 GHz, 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD, quattro sensori posteriori (64MP principale + 8MP ultra grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità) e uno anteriore da 20MP, batteria da 4500 mAh e sistema operativo Android 9.

L’ultimo modello Xiaomi che vedremo oggi è il Redmi Note 9T 5G, sempre con display LCD FullHD+ da 6,53 pollici ma con SoC Mediatek Dimensity 800U dal clock pari a 2,4 GHz, 4 GB di RAM, 128 GB di capacità interna espandibile fino a 1024 GB con microSD, tre fotocamere posteriori (48MP + 2MP con autofocus + 2MP) e una anteriore da 13MP, batteria da 5000 mAh e, come da nome, il supporto alla rete mobile 5G. In questo caso il prezzo è pari a 249,99 Euro anziché 299,99 Euro, pagabili con 20 comode rate mensili Tasso Zero.

Passando invece agli smartphone OPPO, troviamo innanzitutto il modello Reno 4Z brandizzato Vodafone a 249,99 Euro anziché 399,00 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 rate. Lo schermo è un LCD FullHD+ da 6,57 pollici, il processore in dotazione è il Mediatek Dimensity 800 e giunge con 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna non espandibile, quattro fotocamere posteriori (48MP principale + 8MP grandangolare + 2MP + 2MP) e due anteriori (16MP principale + 2MP profondità) e batteria da 4000 mAh. Non manca poi il supporto al 5G.

Infine, il top di gamma scontato di 500 Euro è OPPO Find X2 Pro brandizzato Vodafone, dal costo di 699,00 Euro anziché 1199,00 Euro. Il display è un OLED QHD+ da 6,7 pollici, il SoC Qualcomm Snapdragon 865 con velocità di clock pari a 2,84 GHz e, sempre sotto la scocca, 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna non espandibile e batteria da 4260 mAh. Troviamo infine un modulo fotocamera da 3 sensori (48MP principale con OIS + 48MP ultra grandangolare + 13MP teleobiettivo), una lente selfie da 32MP con OIS e il supporto al 5G.

Insomma, tanti modelli interessanti per ogni fascia di prezzo. Se risultano di vostro interesse vi consigliamo di completare l’acquisto il prima possibile, considerato che gli sconti finiranno alle 23:59 di questa notte.

Alla stessa ora finiranno anche gli sconti “XDays”, di cui abbiamo riportato in particolare dei TV DVB-T2 più economici.