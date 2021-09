Mediaworld: fino 550 Euro in meno su laptop HP e ASUS, anche con RTX 3060

Oltre alla pioggia di sconti su TV, Mediaworld in questa ultima giornata di settembre e per i primi giorni di ottobre 2021 propone anche 4 computer portatili ASUS e HP in offerta, tra i quali figura anche un modello da gaming con scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060. Vediamo i laptop interessati nel dettaglio.

Il più economico, al quale diamo precedenza come da nostra prassi, è il modello HP 14S-FQ0031N scontato da 349 Euro a 299 Euro: si tratta di un computer con processore AMD Athlon-3020e da 1,2 GHz di clock base e 2,6 GHz di clock turbo, 128 GB di archiviazione in formato SSD, 4 GB di RAM e schermo LED HD Ready (1366 x 768) da 14 pollici.

Alternativa dello stesso marchio è il laptop HP ProBook 450 G7 proposto a 849 Euro al posto di 1.399 Euro. In questo caso parliamo di un computer portatile con schermo LED Full HD (1920 x 1080) da 15,6 pollici, 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e CPU Intel Core i7-10510U con frequenza base pari a 1,8 GHz e turbo a 4,9 GHz.

Cambiando brand troviamo il notebook ASUS VivoBook 15 scontato da 749 Euro a 549 Euro, acquistabile anche in 20 comode mensilità da 27,45 Euro. Qui troviamo un processore Intel Core i3-1035G1 con clock base a 1 GHz e turbo a 3,6 GHz, 256 GB di archiviazione in formato SSD, 8 GB di memoria RAM e schermo LED HD Ready da 15,6 pollici.

Chiude la lista il modello da gaming che interesserà molti lettori, ovvero il laptop ASUS Zephyrus GA401QM-K2262T con processore AMD Ryzen 9 5900HS da 3,1 GHz di frequenza base e boost a 4,5 GHz, scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di vRAM, 32 GB di RAM DDR4, 1000 GB lato SSD, e display LCD QHD (2560 x 1440) da 14 pollici con refresh rate di 120Hz. Il prezzo è pari a 1.899 Euro anziché 2.299 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 mensilità Tasso Zero secondo piano Findomestic.

