Mediaworld: fino a 600 Euro di sconto su 5 smart TV 4K LG e Samsung, per poche ore

Nella giornata di ieri abbiamo avuto occasione di dare un’occhiata agli sconti su TV QLED e OLED 4K durante gli XDays di settembre da Mediaworld, ma la catena di distribuzione non si dimentica mai di proporre anche le consuete offerte Solo per Oggi, di cui vi segnaliamo in particolare 5 smart TV LG e Samsung con tagli di prezzo fino a 600 Euro.

Partiamo dal modello più economico LG 4K 43UP75006LF 2021, proposto a 389 Euro anziché 449 Euro. Si tratta di un televisore con display LED Ultra HD 4K da 43 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto lato video alle tecnologie HLG, HDR e HDR10, mentre come sistema operativo figura WebOS 6.0. Non manca, ovviamente, il supporto agli ultimi standard DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare.

Segue dunque LG NanoCell 4K 43NANO776PA, altra novità del 2021 scontata da 679 Euro a 629 Euro. In questo caso parliamo di uno smart TV sempre con sistema operativo WebOS 6.0, supporto a DVB-T2 e DVB-S2, pannello LED Ultra HD 4K da 43 pollici ma con tecnologia NanoCell, assieme al supporto lato video per HDR, HDR10 Pro e HLG.

Troviamo però anche televisori firmati Samsung a prezzi appetibili, partendo dal modello Samsung UE55TU7090UXZT venduto a 469 Euro anziché 499 Euro. Uno sconto minimo, ma pur sempre interessante, applicato su un TV con schermo LED Ultra HD 4K da 55 pollici con tecnologia Crystal UHD, HDR10+ e HLG lato video, decoder audio Dolby Digital Plus e sistema operativo TizenOS.

Il primo sconto protagonista di questa giornata riguarda lo smart TV Samsung QE50Q80AATXZT con pannello QLED Ultra HD 4K da 50 pollici con refresh rate di 120Hz, supporto alle tecnologie HLG e HDR 10+, DVB-T2 e DVB-S2, Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo Tizen. In questo caso il prezzo passa da 1.499 Euro a 899 Euro, pagabili in 20 comode mensilità Tasso Zero secondo piano Findomestic.

Altro sconto mozzafiato riguarda infine il televisore Samsung QLED 4K QE85Q60A Black 2021, proposto a 2.296 Euro al posto di 2.799 Euro e dotato di schermo QLED Ultra HD 4K da 85 pollici, sempre con supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, assieme alle tecnologie HDR 10+ e Dolby Digital Plus. Come per gli altri smart TV del colosso sudcoreano, il sistema operativo resta sempre Tizen.

Oggi abbiamo anche segnalato l’inizio degli “Sconti di Settembre” da Unieuro, attivi fino al 23 settembre 2021.