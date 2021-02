Mediaworld: fino a 600 Euro di sconto su TV 4K DVB-T2 e DVB-S2 Sony e Samsung

In giornata odierna le promozioni "Solo Per Oggi" di Mediaworld propongono a prezzo ridotto tre TV a marchio Sony e Samsung, su cui è possibile risparmiare fino 600 Euro rispetto ai prezzi di listino imposti dagli stessi produttori. Vediamo quali sono le più interessanti.

Il primo della lista è il Sony KD85XH8096 da 85 pollici, con pannello a LED 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate di 50Hz, che viene proposto a 1999 Euro rispetto ai 2599 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 99,95 Euro al mese con tan e taeg 0% grazie alle condizioni vantaggiose di Findomestic.

In sconto troviamo anche il Sony KD55XH9505 da 55 pollici, anche in questo caso con pannello a LED da 3840x2160 pixel e frequenza di 100Hz, che però viene proposto a 1099 Euro, 300 Euro in meno dai 1399 Euro di listino. La catena di distribuzione propone anche qui il pagamento a rate con tan e taeg 0% al prezzo di 54,95 Euro al mese.

Infine, tra e promozioni più interessanti della giornata odierna segnaliamo quella sul TV Samsung UE55TU7170UXZT da 55 pollici, con pannello a LED e refresh rate di 60Hz, che può essere acquistato a 449 Euro, 100 Euro in meno dai 549 Euro precedenti.