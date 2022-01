Mediaworld, quasi 600 Euro di sconto sul TV LG OLED A1 da 48 pollici

Non c'è solo la Coupon Week di Unieuro in giornata odierna, perchè anche Mediaworld ha rinnovato gli "Sconti Solo Per Oggi" con consegna gratuita ed attivi fino alle 23:59. Tra le numerose promozioni segnaliamo l'offerta che viene proposta sul TV LG OLED A1 da 48 pollici.

Il televisore, nella fattispecie, viene proposto al prezzo di 818 Euro, in calo di 581 Euro rispetto ai 1399 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 40,90 Euro al mese con tan e taeg 0%.

Mediaworld garantisce la consegna senza costi aggiuntivi tra venerdì 4 e mercoledì 9 Febbraio 2022, oltre che il ritiro contestuale gratuito.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, siamo di fronte ad un TV OLED da 48 pollici con risoluzione di 3840x2160 pixel. Presente ovviamente il tuner per il digitale terrestre DVB-T2 HEVC e satellitare DVB-S2, oltre che le casse integrate con potenza in uscita di 20W. Sotto la scocca troviamo il processore a7 Gen4 Intelligent Processor, con supporto Dolby Vision IQ e Filmmaker Mode. Integrati anche Google Assistant ed Alexa, e garantita la compatibilità con Apple AirPlay ed HomeKit.

Ricordiamo che l'offerta sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi, martedì 25 Gennaio 2022, esclusivamente sul sito web di Mediaworld e non nei punti vendita.