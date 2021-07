Mediaworld, oltre 600 Euro di sconto su TV LG OLED A1 e Samsung QLED

Nel giorno in cui Unieuro lancia il nuovo Sottocosto, anche Mediaworld rinnova le proprie promozioni ed in giornata odierna propone una serie di promozioni molto interessanti sui TV.

L'LG OLED 65A1 da 65 pollici della gamma A1 2021 può essere acquistato a 1699 Euro, con un risparmio importante rispetto ai 2399 Euro di listino. Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 84,95 Euro al mese in venti mensilità, mentre la consegna è gratuita così come il ritiro contestuale in negozio.

Il Samsung Neo QLED 4K QE50QN90A da 50 pollici invece è disponibile a 1369 Euro, rispetto ai 1799 Euro di listino. Il pagamento in 20 rate è disponibile a 68,45 Euro al mese per venti mesi, con consegna gratuita prevista tra lunedì 2 agosto e giovedì 5 agosto. Sempre fronte Samsung, segnaliamo anche l'offerta sull'UE43TU7090UXZT da 43 pollici a 379 Euro, rispetto ai 499 Euro precedenti. Interessante anche la promozione sul Samsung QLED The Sero 4K LS05T 2020 da 43 pollici a 699 Euro, rispetto ai 1499 Euro di listino.

Il Panasonic TX-50HX700E da 50 pollici invece passa a 499 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 699 Euro precedenti.

Le offerte in questione saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi.