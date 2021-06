Mediaworld, fino a 600 Euro di sconto su TV Samsung, LG e Sony

Nel giorno in cui Unieuro lancia il nuovo volantino di Giugno 2021, Mediaworld ripropone le offerte solo per oggi che, come di consueto, scadranno alle 23:59 ed in giornata odierna permettono di godere di un'ampia gamma di promozioni sui TV.

Il Samsung QLED QE65Q60TAUXZT da 65 pollici è disponibile a 799 Euro, con un risparmio di 600 Euro rispetto ai 1399 Euro di listino. La catena dà anche la possibilità di godere del pagamento in 20 rate da 39,95 Euro al mese. La consegna a casa, ovviamente gratuita, è garantita tra lunedì 21 e giovedì 24 giugno, così come il ritiro contestuale in negozio è a costo zero.

Il Sony KE65XH8077 da 65 pollici invece viene proposto a 749 Euro, dai 1079 Euro di listino. Anche qui, è possibile godere del pagamento in 20 rate da 37,45 Euro al mese con tan e taeg 0%.

Il Samsung QLED QE65Q95TCTXZT da 65 pollici, invece, è scontato a 1499 Euro dai 2699 Euro di listino. Essendo più alto il prezzo, ovviamente, è più alto anche il costo mensile se si sceglie il pagamento in 20 rate, che passa a 74,95 Euro.

Infine, chiudiamo questa carrellata con l'LG 50NAN0866PA da 50 pollici che è disponibile ad 879 Euro, dagli 899 Euro di listino.