Mediaworld, 600 Euro di sconto su un TV Sony OLED da 55 pollici 4K

Come ampiamente noto, Mediaworld ha lanciato oggi lo Sconto Subito che come noto permette di ottenere fino a 400 Euro di riduzione immediata alla cassa. Analogamente a quanto fatto con il weekend NO Iva di Unieuro, stiamo spulciando anche il listino della catena di distribuzione.

Tra i numerosi prodotti disponibili in sconto ne segnaliamo una su un TV Sony con pannello OLED da 55 pollici, che gode del massimo sconto subito.

Si tratta dell’OLED XR55A90J, che come mostriamo nello screenshot presente in calce viene scontato a 1999 Euro. Nella scheda prodotto viene visualizzato il prezzo di 2399 Euro, ma aggiungendo al carrello e simulando il pagamento il sistema provvede a stornare i 400 Euro di differenza. Dati alla mano, si tratta di una riduzione di 600 Euro rispetto alprezzo di listino di 2599 Euro.

A livello tecnico, il TV in questione include un pannello OLED da 55 pollici 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel con refresh rate di 120Hz, a cui si aggiunge un sintonizzatore DVB-T2 per il digitale terrestre e satellitare DVB-S2. Le due casse integrate invece hanno una potenza in uscita di 60W.

Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili con tan e taeg 0% e garantisce la consegna a stretto giro di orologio. Ricordiamo che lo sconto subito Mediaworld terminerà il 10 Aprile 2022.