Mediaworld: 600 Euro di sconto su un TV Sony OLED da 55 pollici Perfect for PS5

Come da protocollo in giornata odierna, Mediaworld quest’oggi rinnova gli “Sconti Solo Per Oggi” che fino alle 23:59 del 19 Aprile 2022 consentono di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica. Tra i protagonisti segnaliamo anche un TV Sony OLED da 55 pollici, che ha ottenuto la certificazione Perfect for PS5.

Il modello in questione è l’OLED XR55A90J da 55 pollici, che è disponibile a 1999 Euro, in calo di 600 Euro rispetto ai 2599 Euro di listino. La catena di distribuzione consente anche di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 99,95 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero con Findomestic. La consegna a casa è garantita invece tra venerdì 29 Aprile e mercoledì 4 Maggio 2022, a costo zero, mentre il ritiro contestuale in negozio può essere completato direttamente nel punto vendita più vicino.

Il TV è basato su un pannello OLED 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate di 120Hz, a cui si aggiunge un tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2, mentre le casse integrate hanno una potenza in uscita di 60W.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo, e per tutti i dettagli vi rimandiamo alle singole pagine.