Mediaworld: quasi 700 Euro di sconto su laptop Lenovo Legion con RTX 3060

Con il nuovo volantino di Natale targato Mediaworld, la catena di distribuzione propone un’offerta molto interessante su un laptop Lenovo Legion da gaming, su cui è possibile risparmiare quasi 700 Euro rispetto al prezzo di listino.

Si tratta del Lenovo Legion 5, un laptop con schermo da 15,6 pollici, processore AMD Ryzen 5 6600H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, 16GB di RAM ed SSD da 512GB, che viene proposto al prezzo di 1099,99 Euro al posto di 1749 Euro di listino. Dati alla mano il risparmio è di 650 Euro, quindi davvero consistente.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 20 ed il 22 Dicembre 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, mentre il ritiro gratuito è possibile già dal 22 Dicembre 2023, sebbene quest’ultima data cambi a seconda del punto vendita scelto. Mediaworld garantisce anche il ritiro dell’usato RAEE: basta spuntare semplicemente la casella dedicata ed il gioco è fatta.

Comprare online ti spaventa? Ti aiuta HYPE

L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!