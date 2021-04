MediaWorld, fino a 700 Euro di sconto su PC desktop e notebook da gaming per poche ore

Le offerte Solo per Oggi di MediaWorld non si fermano ai TV a marchio Hisense, LG e Philips, anzi la catena di negozi propone una lunga lista di altri prodotti in sconto, tra cui tre computer, notebook e desktop, a marchio Acer, HP e MSI pensati per il gaming, per cali fino a 700 Euro rispetto al prezzo base di listino: ecco i modelli interessati.

Partiamo dal modello protagonista di oggi, ovvero il PC desktop MSI MEG Trident X 10SE-1086EU che scende da 3.199 Euro a 2.499 Euro pagabili in 20 comode mensilità da 124,95 Euro Tan e Taeg 0%. Parlando delle specifiche tecniche, troviamo innanzitutto il processore Intel Core I7-10700K da 3,8 GHz di velocità clock base e 5,1 Boost, assieme alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080 Super con 8 GB di memoria video, 16 GB di RAM DDR4 con un supporto fino a 64 GB, 1000 GB di HDD e 512 GB di SSD lato archiviazione, per un PSU da 650W classificato 80 Plus Gold. Non manca pure una scheda audio Realtek di alta qualità e il sistema operativo Windows 10 Home già installato.

Passiamo poi all’altro PC desktop disponibile ancora per poche ore in sconto, ossia HP Omen 875-0033nl, venduto a 1.799 Euro anziché 1.999 Euro. In questo caso la CPU in dotazione è Intel Core I7-9700F che può arrivare fino a 4,7 GHz in boost, mentre la scheda grafica è una NVIDIA GeForce RTX 2070 con 8 GB di memoria video. Troviamo, poi, 8 GB di memoria RAM DDR4, impostazione lato archiviazione con HDD da 1000 GB e SSD da 256 GB, Windows 10 Home 64 bit come sistema operativo e PSU da 500 W classificato Bronze. Non mancano nel kit venduto pure una tastiera e un mouse HP.

Dulcis in fundo, per chi preferisce l’esperienza notebook, è disponibile anche Acer Predator Triton PT515-52-78TF a 2.719 Euro anziché 2.999 Euro. Sotto la scocca troviamo il processore Intel Core i7-10750H dalla velocità di clock pari a 2,6 GHz base e Boost a 5 GHz, assieme alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080 Super con 8 GB di memoria vRAM, ben 32 GB di RAM DDR4, SSD da 1024 GB e infine un display LCD Full HD da 15,6 pollici con refresh rate fino a 300 Hz.

Tutte queste offerte varranno solamente fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 7 aprile 2021, quindi se risultano di vostro interesse completate l’acquisto rapidamente. Intanto, da Trony sono disponibili in occasione del volantino di Pasqua diversi TV DVB-T2 da 32 pollici a meno di 150 Euro.