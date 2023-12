Mediaworld: 800 Euro di sconto su laptop Lenovo con GeForce RTX 3070

Con il nuovo volantino Mediaworld di Gennaio 2024, troviamo uno sconto molto interessante su un laptop Lenovo Legion, su cui è possibile risparmiare 800 Euro rispetto al prezzo di listino.

Si tratta del Lenovo Legion 5 Pro con numero di modello 16IAH7H, che viene proposto al prezzo di 1499 Euro, 800 Euro in meno rispetto ai 2299 Euro di listino.

La consegna, che prevede il pagamento di un extra da 9,99 Euro, è garantita a stretto giro di orologio, ed il laptop è dotato di uno schermo da 16 pollici, processore Intel Core i7 12700H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070, 16GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte.

La scheda tecnica include anche il supporto NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync, oltre che uno schermo con densità di pixel maggiore del 34% e tecnologia Dolby Vision. Il produttore, sempre a proposito del display, evidenzia anche come questo garantisca frequenze di aggiornamento fino a 165Hz e tempi di risposta di 3ms.

Ovviamente disponibile anche la possibilità di effettuare il ritiro in negozio, ma in tal caso le stime potrebbero cambiare in quanto la disponibilità non è garantita in tutti i punti vendita del nostro paese. Come sempre, il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.