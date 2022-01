Mediaworld, 800 euro di sconto su un TV Samsung Neo QLED da 50 pollici del 2021

Anche in giornata odierna, si rinnovano gli sconti solo per oggi di Mediaworld, che saranno attivi fino alle 23:59 e propongono anche la consegna gratuita. Tra i protagonisti assoluti troviamo un TV Neo QLED di Samsung con diagonale di 50 pollici, del 2021, su cui viene proposto uno sconto i 800 Euro.

Nella fattispecie, il Samsung Neo QLED 4K QE50QN90A da 50 pollici può essere acquistato a 999 Euro, appunto 800 Euro in meno rispetto al prezzo di listino di 1799 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in venti rate mensili da 49,95 Euro al mese con tan e taeg 0%. La consegna a casa è garantita tra lunedì 31 Gennaio e giovedì 3 Febbraio 2022, a costo zero. Disponibile anche il ritiro contestuale in negozio, scegliendo uno dei punti vendita sparsi sul territorio nazionale.

A livello tecnico, siamo di fronte ad una smart tv QLED da 50 pollici 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel con refresh rate di 120Hz e tuner digitale DVB-T2 e satellitare DVB-S2. Il televisore integra anche le casse con potenza in uscita di 40W, oltre che i moduli WiFi + Ethernet.

L'offerta sarà disponibile, appunto, fino alle 23:59 di oggi, martedì 18 Gennaio 2022. La disponibile almeno nel momento in cui stiamo scrivendo è garantita.