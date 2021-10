Mediaworld: fino a 800 Euro in meno su smart TV DVB-T2 Samsung e Motorola RAZR

Tra le offerte Solo per Oggi di Mediaworld in questa giornata è possibile trovare non solo uno smart TV LG OLED a oltre 400 Euro in meno, ma anche diversi altri prodotti con tagli di prezzo ancora più importanti. Tra di essi, citiamo in particolare Motorola RAZR e uno smart TV Samsung a 800 Euro in meno.

Prima di tutto, però, trattiamo un’offerta minore riguardante un televisore Samsung 4K DVB-T2 2021, proposto a 449 Euro anziché 479 Euro, pagabili in venti comode mensilità Tasso Zero da 22,45 Euro. Il modello in questione è dotato di un pannello LED Ultra HD 4K da 43 pollici con refresh rate di 50Hz, supporto alle tecnologie HLG, HDR e HDR10+ lato video, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Digital Plus.

Segue dunque il televisore Samsung QE65Q80A 2021 scontato da 1.999 Euro a 1.199 Euro, sempre pagabili in 20 rate Tasso Zero secondo piano Findomestic. In questo caso si parla di uno smart TV sempre compatibile con lo standard DVB-T2 per il digitale terrestre, ma con schermo QLED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 120Hz. Lato video troviamo tecnologie come HLG e HDR10+, mentre lato audio c’è sempre il decoder Dolby Digital Plus.

Chiude il trio di prodotti di giornata lo smartphone pieghevole Motorola RAZR brandizzato WindTre, scontato da 1.499 Euro a 699 Euro. Qui troviamo lato display un pannello interno pOLED HD da 6,2 pollici, mentre quello esterno è un gOLED da 2,7 pollici. Sotto la scocca figura il chipset Qualcomm Snapdragon 710 da 2,2 GHz, assieme a 128 GB di spazio di archiviazione non espandibile, 6 GB di RAM, batteria da 2.510 mAh con ricarica da 15W e, lato fotocamera, un singolo sensore posteriore da 16 MP e una fotocamera selfie da 5 MP.

Ricordiamo, infine, che da Mediaworld sono attivi gli X-Days fino al 24 ottobre, con tantissimi sconti però disponibili solo online.