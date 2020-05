Mediaworld: 900 Euro di sconto su TV Samsung da 65'

Weekend di grandi sconti, quello appena iniziato, per le principali catene di distribuzione. Mediaworld, nell'ambito dei Red Days iniziati qualche giorno fa, propone quest'oggi un'interessante offerta su un televisore Samsung da 65 pollici, su cui è possibile risparmiare 900 Euro.

Il modello in questione è il QE65Q82RATXZT, che può essere portato a casa a 999 Euro rispetto ai 1899 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento anche a rate con tan e taeg 0 a 49,95 Euro al mese.

Il TV è basato sul processore Quantum4K ed è dotato dell'AI Upscaling. Sostanzialmente quindi grazie all'intelligenza artificiale è in grado di ottimizzare la qualità delle immagini e l'audio. Presente anche la funzionalità Quantum HDR100, che si sofferma soprattutto su dettagli e luminosità, mentre il Dynamic Tone Mapping di HDR10+ è in grado di monitorare i livelli di colore e di contrasto per ogni scena. A questo si aggiunge la tecnologia Quantum Dot che è in grado di regalare un'ottima resa visiva. Ovviamente presente il tuner per il digitale terrestre DVB-T2e, che permette di ricevere il nuovo segnale senza dover acquistare altre apparecchiature.

Mediaworld garantisce anche la consegna gratuita tra lunedì 25 Maggio e giovedì 28 Maggio. Ricordiamo che i Red Days scadranno domani 17 Maggio.