MediaWorld, fino a 900 Euro in meno su smart TV 4K Samsung per poche ore

MediaWorld assieme agli XDays con tanti sconti su TV OLED e QLED 4K propone anche la consueta iniziativa Solo per Oggi, ove appaiono anche in questo caso diversi televisori particolarmente interessanti a marchio Samsung, tra cui un modello QLED 4K a 900 Euro in meno rispetto al prezzo di listino. Ma vediamoli nel dettaglio.

Cominciamo osservando il televisore più economico dei tre più allettanti proposti dalla catena di negozi, ovvero il modello Samsung QLED 4K QE43Q60A Black 2021 dotato di pannello QLED Ultra HD con risoluzione 3840x2160 pixel e dimensione pari a 43 pollici. Tra le funzionalità segnaliamo il supporto a HDR 10+, processore video Quantum Lite 4K, supporto allo standard DVB-T2 e decoder Dolby Digital Plus lato audio, il tutto per 599 Euro al posto dei 799 Euro di listino.

Sempre a 599 Euro anziché 799 Euro troviamo anche il televisore Samsung Crystal UHD 4K UE50AU9070 Black 2021, dotato invece di schermo LED Ultra HD 4K da 50 pollici, HDR 10+ e HLG lato video, Dolby Digital Plus lato audio e supporto a DVB-T2 e DVB-S2 rispettivamente per digitale terrestre e satellitare.

Il vero pezzo da novanta che resterà in sconto fino alle 23:59 di oggi è però il televisore Samsung QLED QE75Q80TATXZT proposto a 1.799 Euro contro i 2.699 Euro di listino, pagabili in 20 comode rate Tasso Zero secondo il piano Findomestic. Qui figura lo schermo Ultra HD 4K QLED da 75 pollici con supporto a HDR10+ e HLG, decoder audio Dolby Digital Plus e il sistema operativo Tizen OS, presente anche nei due dispositivi precedenti.

Sempre da MediaWorld è possibile trovare anche diversi monitor e accessori da gaming in offerta, fino al 23 giugno.