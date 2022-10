Mediaworld: acquista questo TV 4K Sony in offerta e ricevi un secondo TV da 32' in regalo

Continua il volantino Sconto World da Mediaworld e, proprio in queste ore, abbiamo scovato una offerta imperdibile per coloro che sono alla ricerca di un nuovo televisore: acquistando un TV Sony Bravia 2022 in offerta si riceve un secondo TV da 32” praticamente in regalo, pagandolo solamente 1 euro!

L’offerta in questione riguarda lo smart TV Sony Bravia KD55X80K con pannello LED Ultra HD 4K da 55 pollici, il cui refresh rate nativo è pari a 50Hz. Lato video notiamo il supporto agli standard HDR10 / HLG / Dolby Vision, mentre lato video si trova la codifica Dolby Atmos. Il sistema operativo è Google TV, ovvero Android 10, mentre lato gaming troviamo esclusivamente la tecnologia ALLM. Immancabile è il decoder DVB-T già incorporato.

Questo modello viene venduto normalmente a 1.049 euro ma, ancora per qualche giorno, resterà a 891,65 euro. Il TV in abbinata che si riceve a 1 euro anziché 149,99 euro è il modello OK 32850HC LED HD Ready da 32” con DVB-T2 e Dolby Digital Plus. Entrambi godono di consegna a domicilio gratuita, mentre il TV Sony è pagabile in 20 rate senza interessi.

Ci teniamo a segnalare che questa promozione speciale riguarda anche altri televisori in vendita da Mediaworld a un prezzo vantaggioso grazie al medesimo volantino. Nella lista sono inclusi modelli Samsung QLED come anche LG OLED. Basta recarsi sul portale di Mediaworld e monitorare l’elenco completo.

In chiusura, ricordiamo che da Mediaworld hanno corso anche i Dyson Days fino al 21 ottobre 2022.