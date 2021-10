Mediaworld: Amazon Fire TV Stick in sconto a prezzi stracciati

Mediaworld dedica gran parte degli sconti di oggi ad Amazon Fire TV Stick, il dongle per TV da agganciare direttamente all'ingresso HDMI su TV per accedere ad applicazioni come DAZN, Infinity+ e simili. In sconto fino alle 23:59 di oggi troviamo tantissimi modelli, che possono essere acquistati a prezzi stracciati.

Amazon Fire TV Stick Lite 2020 è disponibile a soli 19,99 Euro, in calo di 10 Euro rispetto ai 29,99 Euro di listino. In sconto troviamo anche l'Amazon Fire TV Stick 2021 a 24,99 Euro, con un risparmio di 15 Euro rispetto ai 39,99 Euro imposti dal produttore.

In offerta anche il nuovo modello Amazon Fire TV Stick 4K, a 39,99 Euro, 20 Euro se si prende in considerazione che di listino costa 59,99 Euro.

Infine, segnaliamo a 24,99 Euro anche il modello 2020 di Amazon Fire TV Stick.

Su tutti ovviamente viene proposta la consegna a casa gratuita a stretto giro di orologio, con il ritiro in negozio che può essere effettuato nel giro di due ore scegliendo il negozio più vicino. Anche in questo caso, non è previsto alcun tipo di sovrapprezzo rispetto a quello scontato.

Le promozioni saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, venerdì 15 Ottobre 2021, e non è dato sapere se verranno rinnovate anche domani o meno.