MediaWorld, Android TV 2021 DVB-T2 in offerta a soli 189,99 euro

Se pensate che siano attive solamente le promozioni legate all'iniziativa "Mega Sconti" da MediaWorld, vi sbagliate. Infatti, la nota catena ha lanciato anche diverse altre offerte. Ad esempio, in sconto c'è un Android TV uscito nel 2021.

Più precisamente, il modello OK ODL32770H-TAB viene venduto a un prezzo pari a 189,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 249,99 euro. Questo significa che il risparmio è pari a 60 euro. Non male, tenendo bene a mente il fatto che si tratta di un televisore già low cost di suo e tra l'altro di recente uscita.

In ogni caso, il modello coinvolto potrebbe risultare interessante per coloro che non hanno troppe esigenze. Infatti, il pannello da 32 pollici dispone di risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Interessante la presenza del sistema operativo Android, che consente di accedere un po' a tutte le funzionalità smart del caso. Per il resto, se ve lo state chiedendo, sì: è ovviamente presente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Abbiamo provato a cercare questo modello sia sul portale ufficiale di Amazon Italia che sul sito Web di Unieuro, ma non siamo riusciti a trovarlo. Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe effettivamente risultare interessante per un certo tipo di utente.