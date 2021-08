MediaWorld, Android TV DVB-T2 2021 in offerta a meno di 160 euro

Non ci sono solamente televisori di Xiaomi in sconto da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato un'offerta legata a un Android TV uscito nel 2021.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il prodotto viene proposto a 159,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del dispositivo sarebbe pari a 179,99 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio di 20 euro. In ogni caso, al netto dello sconto, che non è dei più elevati, l'aspetto più interessante consiste nel fatto il modello rappresenta uno Smart TV economico già di suo, che cala ulteriormente di prezzo.

Questo modello aveva infatti già attirato l'attenzione a luglio 2021 per il suo costo di partenza. Ricordiamo che il televisore coinvolto monta un pannello da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel) e dispone ovviamente del supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, così come non mancano Wi-Fi ed Ethernet. Sono inoltre presenti le classiche funzionalità smart, visto che il sistema operativo è Android.

Per il resto, abbiamo provato a cercare questo specifico modello sui portali ufficiali di Unieuro e Amazon Italia, ma le ricerche non hanno avuto successo. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe effettivamente fare gola a un certo tipo di utente, nonostante la questione del rinvio dello switch off al DVB-T2.