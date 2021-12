MediaWorld: Android TV DVB-T2 Sony 2021 in offerta, Unieuro rilancia

Dopo aver approfondito alcune offerte di MediaWorld relative a TV di LG, Philips e Samsung, torniamo ad analizzare le proposte della nota catena in questo campo. Infatti, è stata lanciata una promozione relativa a un Android TV di Sony di recente uscita.

Scendendo maggiormente nel dettaglio dell'iniziativa, MediaWorld ora vende il modello Sony KD32W800 a un prezzo pari a 362 euro. Dal portale ufficiale della popolare catena si può apprendere che in precedenza il costo a cui veniva proposto il prodotto ammontava a 449 euro. Effettuando un rapido calcolo è dunque possibile comprendere che c'è uno sconto di 87 euro. Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione niente male per chi sta cercando un televisore che non costi troppo, tenendo bene a mente anche il fatto che il modello coinvolto è uscito nel corso 2021.

In ogni caso, è bene precisare che il televisore dispone di un pannello con diagonale di 32 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Questo significa che non si tratta esattamente di un modello per tutti, ma uno dei suoi punti di forza risiede chiaramente nella presenza del sistema operativo Android, che consente di accedere a un buon numero di funzionalità smart. Per il resto, ovviamente risulta immancabile il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Per comprendere maggiormente la bontà dell'offerta di MediaWorld, risulta utile guardare anche agli altri principali store online. In questo contesto, abbiamo notato che Unieuro ha "rilanciato". Infatti, quest'ultima catena propone il televisore a 362 euro con un 5% di sconto extra direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale in questo caso diventa 343,90 euro.

Lo stesso prezzo viene tra l'altro ora proposto anche da Amazon Italia, in quanto il televisore viene venduto a 362 euro con 18,10 euro di ulteriore risparmio al check-out. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sul televisore.