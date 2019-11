Mediaworld annuncia il volantino del Black Friday 2019: si parte il 25 Novembre

Mediaworld è l'ultima catena in ordine di tempo ad annunciare le offerte del Black Friday 2019 e tramite un comunicato stampa ha comunicato tutte le date delle promozioni ed iniziative che abbracceranno i 117 punti vendita ed il sito web.

Si parte lunedì 25 Novembre, con le offerte in anteprima "solo per oggi" che saranno disponibili sul sito web e l'applicazione dalla mezzanotte e dall'apertura dei negozi. Mediaworld promette prezzi mai visti su una ricca lista di prodotti iconici, disponibili solo per un giorno ed in quantità limitate.

Allo scoccare della mezzanotte tra mercoledì e giovedì invece si partirà con il Black Friday 2019, che entrerà nel vivo sui canali Mediaworld con la promozione "Facciamo Neri i Prezzi" che continuerà non solo per tutto il weekend ma anche nella giornata del "Cyber Monday" di Lunedì 2 Dicembre.

“La tradizione del Black Friday è ormai un momento imperdibile anche per i consumatori italiani ed è uno dei momenti più attesi e importanti nel nostro calendario promozionale - ha commentato Marco Mazzanti, CPO di MediaWorld Italia – Quest’anno abbiamo deciso di estendere le promozioni sino al Cyber Monday, anche nei negozi e non solo online, in modo da rispondere in maniera adeguata e con un offerta sempre più ricca ai bisogni e alle necessità dei nostri clienti, in continua evoluzione.”

Tutte le offerte saranno comunicate tramite la pagina ufficiale.