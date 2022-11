Mediaworld anticipa il Black Friday con il Single's Day: 22% di sconto su tutto

In attesa di scoprire le promozioni del Black Friday 2022, Mediaworld festeggia il Single's Day con una promozione molto interessante attiva fino alle 23:59 di oggi 11 Novembre 2022.

Nella fattispecie, come si può leggere direttamente sul sito web di Mediaworld, la catena di distribuzione propone il 22% di sconto su tutto, solo online.

Sono esclusi dall'offerta tutti i prodotti che partecipano alle promozioni “Black Friday “, “Il meglio degli Accessori”, “Rimaniamo Connessi”,“Realme Days”,“Solo per Oggi”; tutte le Console, tutti i Tablet Samsung S8, S8+ S8 Ultra (S8 Family in promo bundle con le rispettive cover), Apple Pencil, tutti i componenti PC (si precisa che Hard Disk ed SSD interni partecipano alla promozione), tutti i prodotti Entertainment Cards, tutti i servizi, tutte le prevendite.

Lo sconto si applica al prezzo di vendita in vigore il 10/11 alle ore 18. Nelle condizioni della promozione Mediaworld sottolinea che il prezzo online è già scontato, ad eccezione dei prodotti a marchio Dyson, Miele, e Smeg Piccolo Elettrodomestico, a cui lo sconto sarà applicato direttamente nel carrello.

"In occasione del Singles’ Day, MediaWorld lancerà una serie di offerte lampo, promozioni e sconti imperdibili espressamente pensati per celebrare il giorno dei single, una ricorrenza dedicata a chi ha il cuore libero e rivendica con fierezza la sua “singletudine”. MediaWorld in occasione della festa dei single offrirà tantissimi prodotti di tecnologia ed elettronica, telefonia e molto altro ancora, acquistabili online o in negozio" è la spiegazione di Mediaworld, che augura una buona giornata a tutti i single.