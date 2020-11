Mediaworld anticipa il Black Friday: tanti sconti sulla tecnologia fino al 18 Novembre

Mediaworld ha deciso di anticipare il Black Friday, con il nuovo volantino disponibile da oggi 9 Novembre in tutti i negozi ed online, fino al prossimo 18/11. In lista ci sono tanti prodotti d’elettronica ed informatica, tra cui smartphone e TV.

Partendo dalla telefonia, troviamo un’intera sezione dedicata agli iPhone: qui iPhone 11 da 64 gigabyte passa a 629 Euro, rispetto ai 719 Euro di listino. L’iPhone Se da 64 gigabyte invece può essere acquistato a 429 Euro, mentre iPhone 7 da 32 gigabyte viene scontato a 279 Euro.

Tra i non iPhone invece citiamo il Samsung Galaxy S20 FE a 569 Euro, mentre lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro da 6/128GB passa a 235 Euro. In sconto anche il Samsung Galaxy Z Flip Black, a 999 Euro: in questo caso la riduzione è importante dai 1520 Euro imposti dal produttore.

Spazio anche per smartwatch ed accessori, con il Galaxy Watch da 46mm a 199 Euro, ma anche il Fitbit Charge 4 a 99 Euro.

Nel comparto di PC e tablet invece troviamo il MacBook Air da 13 pollici con SSD da 256 gigabyte a 1099 Euro, ma anche il Galaxy Tab A 10.1 a 159 Euro ed il Galaxy Tab S6 Lite a 389 Euro.

Non potevano mancare ovviamente i TV e soundbar: il Samsung QE55Q82TATXZT da 55 pollici è disponibile a 799 Euro, mentre il Sony OLED KD55A8 da 55 pollici passa a 1399 Euro. L’LG OLED 65BX6LB da 65 pollici invece è disponibile a 1699 Euro. Tra le soundbar invece citiamo l’offerta sulla Samsung HW-Q800T-ZF a 399 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.