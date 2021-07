Mediaworld anticipa il weekend con tantissimi sconti sui TV LG, Samsung e Sony

In attesa di scoprire gli sconti del weekend che ha intenzione di proporre Mediaworld nei prossimi giorni, quest'oggi la catena di distribuzione ci mette sul piatto un ottimo antipasto caratterizzato da una serie di sconti sui TV molto interessanti, vediamo di cosa si tratta.

Il Sony KE55XH8077 da 55 pollici è disponibile a 599 Euro, 300 Euro in meno rispetto agli 899 Euro di listino, con la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 29,95 Euro al mese e consegna a casa gratuita garantita tra il 26 e 29 Luglio 2021.

Tra le promozioni troviamo anche il Samsung QLED The Sero 4K LS05T 2020 da 43 pollici a 699 Euro, dai 1499 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 34,95 Euro al mese e consegna a casa prevista per giovedì 22 Luglio 2021.

In sconto troviamo anche l'Hisense 75A7100F da 75 pollici ad 849 Euro, con un risparmio di 250 Euro se si tiene conto che di listino costa 1099 Euro. E inoltre anche possibile pagare in 20 rate da 42,45 Euro al mese.

Fronte LG, segnaliamo lo sconto sul 50UP78006LB da 50 pollici a 499 Euro, mentre il 55NAN0966PA da 55 pollici è disponibile a 1309 Euro, rispetto ai 1799 Euro di listino.