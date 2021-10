Mediaworld, antipasto di Black Friday: parte la Apple Weekend fino al 31 Ottobre

Mentre si inizia a speculare sulle possibili offerte del Black Friday di Mediaworld, la catena di distribuzione anticipa il Venerdì Nero dello Shopping e lancia oggi a sorpresa l'Apple Weekend che sarà disponibile in negozio ed online fino al prossimo 31 Ottobre, con sconti su iPhone, Apple Watch, iPad e MacBook.

iPhone 13 Mini da 256 gigabyte può essere acquistato ad 899 Euro, il 6,26% in meno rispetto ai 959 Euro di listino, ed è disponibile in tantissime colorazioni.

Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm in alluminio, invece, viene proposto a 290 Euro, con una riduzione del 6% rispetto ai 309 Euro imposti dal produttore: anche in questo caso troviamo tantissime colorazioni sia della cassa che del cinturino.

Fronte iPad, invece, segnaliamo la riduzione su iPad Pro da 12,9 pollici 2021 WiFi Only con 256 gigabyte di memoria interna e chip M1 a 1249 Euro: lo sconto è di 80 Euro netti se si confronta con i 1329 Euro di listino.

Per quanto riguarda i Mac, invece, l'iMac da 24 pollici con chip M1 8-core ed SSD da 256 gigabyte passa a 1599 Euro rispetto ai 1719 Euro di listino. Il MacBook Air da 13 pollici con chip Apple M1 ed SSD da 256 gigabyte viene scontato a 999 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.