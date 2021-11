Mediaworld, antipasto del Black Friday con sconti su iPhone e MacBook

Continua la marcia d'avvicinamento di Mediaworld al Black Friday 2021, nell'ambito del Black November lanciato qualche giorno fa. La catena di distribuzione, nella fattispecie, propone una serie di offerte molto interessanti sui prodotti Apple, che vanno a comporre una sezione ad hoc del suo volantino.

L'iPhone 12 Mini da 64 gigabyte è disponibile a 649 Euro, con un risparmio di 70 Euro rispetto ai 719 Euro imposti dal produttore. L'iPhone 12 Pro da 256 gigabyte, invece, passa a 1099 Euro, con un risparmio di 90 Euro circa se si confronta con il prezzo di listino di 1189 Euro. La variante in colorazione grafite invece passa a 1069 Euro.

In sconto troviamo anche il MacBook Air da 13 pollici, nella configurazione con processore Apple M1 con CPU 8-core, SSD da 512 gigabyte, 8 gigabyte di RAM e display da 13,3 pollici: nelle colorazioni grigio siderale ed oro il laptop Apple può essere acquistato a 1249 Euro, 200 Euro in meno dai 1429 Euro del listino Apple.

Ovviamente Mediaworld propone anche la consegna a casa, ma non gratuita, mentre il ritiro in negozio è a costo zero. E' possibile anche scegliere il pagamento in 20 rate mensili con tan e taeg 0% con importo variabile a seconda del prodotto scelto.