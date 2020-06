MediaWorld: Apple AirPods 2 continuano a scendere, ma occhio ad Amazon

Dopo avervi descritto lo sconto legato allo smartphone Huawei Nova 5T, torniamo a parlare delle offerte effettuate dalla nota catena MediaWorld in campo tecnologico. Questa volta, il prodotto coinvolto sono gli auricolari Apple AirPods 2.

Infatti, la seconda generazione delle iconiche cuffie Bluetooth dell'azienda di Cupertino, arrivata sul mercato nel 2019, viene venduta a un prezzo di 132,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Il costo solitamente sarebbe di 179 euro, quindi il risparmio è di 46,01 euro. Vi ricordiamo che lo standard Bluetooth supportato è il 4.1 e che è presente un microfono integrato. Ovviamente, nel prezzo è inclusa anche la custodia di ricarica.

Analizzando il costo degli auricolari anche negli altri store principali, va sicuramente citato Amazon, dato gli Apple AirPods 2 possono essere portati a casa a 129,99 euro. Erano in molti ad aspettare che il prezzo tornasse sotto i 130 euro e quindi potrebbe essere una buona occasione per mettere le mani sugli auricolari, soprattutto per coloro che stavano tenendo d'occhio il prodotto da tempo.

Per quanto riguarda Unieuro, il costo è invece un po' più alto: 139 euro. In ogni caso, a prescindere dallo store scelto per acquistare il prodotto, sembra essere un buon momento per acquistare gli Apple AirPods 2.

Giusto qualche settimana fa questo prodotto era finito in sconto nei vari store. Tuttavia, il costo era più alto di quello attuale sia da MediaWorld che su Amazon Italia. Insomma, il prezzo degli Apple AirPods 2 continua a scendere.