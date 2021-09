MediaWorld, Apple AirPods a soli 49 euro: ecco in che modo con iPhone 13

Dopo aver analizzato la promozione di MediaWorld relativa a un televisore 4K di Panasonic, torniamo a dare un'occhiata alle proposte in ambito tech della nota catena. Infatti, quest'ultima ha lanciato un'iniziativa niente male legata agli auricolari Apple AirPods.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, MediaWorld ha deciso di cogliere al balzo l'annuncio della gamma di smartphone iPhone 13, avvenuto il 14 settembre 2021, per lanciare un'offerta esclusiva legata ai prodotti della società di Cupertino. Ricordiamo infatti che i preordini di iPhone 13 partiranno dalle ore 14:00 del 17 settembre 2021 e dunque è ovvio che le principali catene si stiano preparando per quel che riguarda le promozioni relative ai preorder.

In questo contesto, mediante un'apposita pagina ufficiale del sito Web di MediaWorld, è arrivato l'annuncio di un'offerta esclusiva. Infatti, gli auricolari Apple AirPods, dal prezzo di listino di 179 euro, verranno venduti in abbinata con un iPhone 13 a soli 49 euro. Ad esempio, acquistando un iPhone 13 da 128GB al prezzo di 939 euro, basterà aggiungere 49 euro, arrivando dunque a un totale di 988 euro, per avere in abbinata anche gli Apple AirPods (senza la promozione, il costo totale ammonterebbe a 1118 euro, quindi il risparmio in questo caso è di 130 euro).

In ogni caso, MediaWorld ha annunciato che l'offerta è valida solamente preordinando i nuovi iPhone 13. Per i restanti dettagli relativi alla promozione vi rimandiamo al portale ufficiale della nota catena, ma vi basti sapere che per l'occasione c'è anche la possibilità di effettuare una sessione gratuita da 45 minuti con un "Apple Master", che illustrerà al cliente un po' tutto ciò che riguarda il suo nuovo smartphone. Non manca poi la possibilità di usufruire della consegna standard gratuita.