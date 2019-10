Mediaworld dà il via agli Apple Days: sconti su iPhone, Mac, iPad ed AirPods

Mediaworld annuncia oggi il lancio degli Apple Days, tre giorni di promozioni su tutti i prodotti Apple, che si concluderanno il 27 Ottobre ed offriranno finanziamento a tasso zero su acquisti a partire da 199 Euro. Nel volantino rientrano praticamente tutte le categorie.

Partendo dagli smartphone, iPhone Xr da 64 gigabyte è disponibile al prezzo di 629 Euro, rispetto ai 739 Euro proposti da Apple, mentre il modello da 128GB nella colorazione PRODUCT (RED) è disponibile a 719 Euro. L'iPhone Xs Max dello scorso anno, nel taglio di memoria con 64 gigabyte di storage invece passa al prezzo di 999 euro. In sconto troviamo anche varie custodie in silicone per iPhone 11 Pro e Pro Max, al prezzo di 45 Euro.

Dal fronte Apple Watch citiamo la Serie 3 GPS Only con cassa da 38 mm a 229 Euro, che diventano 259 Euro se si sceglie il modello da 42mm. Sconto anche su Apple Watch Series 4 GPS + Cellular da 44mm, disponibile a 529 Euro.

Le AirPods 2 con custodia di ricarica (non wireless) invece possono essere portate a casa a 169 Euro,

Molto ricca l'offerta su Mac. Il MacBook Pro da 13 pollici con SSD da 256GB è disponibile a prezzo scontato a 1649 Euro, mentre l'Air da 13 pollici da 128GB passa a 999 Euro rispetto ai 1279 Euro di listino.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.