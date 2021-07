MediaWorld, Apple iPhone 12 128GB in offerta: è il più venduto online

Non ci sono solamente gli "X-Days" da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato anche un'offerta relativa allo smartphone iPhone 12 da 128GB. Quest'ultimo rientra, tra l'altro, tra i prodotti più venduti online.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il dispositivo viene proposto a 819 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che il prezzo del prodotto generalmente sarebbe di 989 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio di 170 euro. C'è inoltre una vasta possibilità di scelta per quel che riguarda le colorazioni, dato che la nota catena offre le varianti Nero, Blu, Viola, Verde e Bianco.

La promozione rientra nel volantino "Apple Days", che rimarrà attivo fino al 25 luglio 2021. In ogni caso, recandosi nella pagina principale del sito Web ufficiale di MediaWorld e dando un'occhiata alla sezione "I più venduti", abbiamo notato che questo modello rappresenta, perlomeno al momento in cui scriviamo, il prodotto più venduto online per la nota catena (nella sua colorazione Blu).

Per il resto, certo, non è la prima volta che lo smartphone viene scontato, ma non sembrano essere in pochi coloro che stanno usufruendo della promozione lanciata da MediaWorld e dunque potrebbe interessarvi darci un'occhiata. Al netto di questo, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro vende il modello a 879 euro. Amazon Italia, invece, propone lo smartphone a 819 euro.