MediaWorld, Apple iPhone SE 2020 inizia a calare: le migliori offerte

In seguito al suo annuncio avvenuto ad aprile 2020, lo smartphone iPhone SE 2020 di Apple ha continuato a far parlare di sé di settimana in settimana. D'altronde, si tratta di un modello che punta sulla "familiarità" e dunque è chiaro che una certa tipologia di utente sia interessata ad esso, magari in seguito a un calo di prezzo.

iPhone SE 2020 è quello che possiamo considerare lo smartphone "economico" della società di Cupertino, ma ci sono anche persone che non vogliono spendere i 499 euro richiesti dal sito ufficiale di Apple per portarsi a casa il dispositivo nella sua variante da 64GB. Vi ricordiamo che quella da 128GB costa 549 euro, mentre per quella da 256GB si arriva a 669 euro. Questi sono i prezzi di listino.

Le migliori offerte su Apple iPhone SE 2020

Per quanto riguarda, invece, le promozioni comparse online nell'ultimo periodo, i più attenti di voi si ricorderanno che Unieuro aveva scontato il prodotto giusto qualche settimana fa. In quel caso, il prezzo era fissato a 479 euro e né Amazon Italia né MediaWorld riuscivano a fare di meglio. Tuttavia, negli ultimi giorni c'è finalmente stato un primo calo di prezzo, un segnale interessante.

Infatti, iPhone SE 2020 con 64 GB di memoria interna viene ora venduto a 469 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Insomma, in pochi giorni c'è stato un calo di 10 euro e finalmente ci stiamo discostando dalle prime offerte. La promozione di MediaWorld è valida solo online. Inutile dire che Amazon Italia non è rimasta a guardare, dato che anche in questo caso il prezzo è stato abbassato a 469 euro. Inoltre, c'è un ulteriore risparmio di 1,60 euro al check-out. Per quanto riguarda, invece, Unieuro, la nota catena propone lo smartphone a 499 euro, che però diventano 474,05 euro aggiungendo il prodotto al carrello, dato che iPhone SE 2020 rientra nell'iniziativa che offre un 5% di sconto extra. Insomma, anche nelle catene più note il prezzo inizia a scendere.

Prendendo in considerazione la variante da 128GB, iniziano a comparire i primi sconti. Infatti, MediaWorld ha portato il prezzo a 529 euro e lo stesso ha fatto Amazon Italia. Inoltre, anche Unieuro ha abbassato il costo a 529 euro.

Infine, è bene dare un'occhiata alle offerte relative al modello con 512GB, nonostante in questo caso gli sconti siano più limitati. Infatti, MediaWorld ha portato il prezzo a 661 euro, mentre Amazon lo ha abbassato a 649 euro. Per il resto, sul sito ufficiale di Unieuro non compare questa variante.



Se avete bisogno di maggiori informazioni su questo dispositivo, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di iPhone SE 2020.