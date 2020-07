MediaWorld: Apple iPhone SE 2020 in offerta, ma da Unieuro c'è un 'trucco'

Dopo avervi parlato dell'offerta legata al TV OLED Sony da 55 pollici, torniamo in campo di sconti tecnologici lanciati da MediaWorld. Tuttavia, questa volta ci spostiamo nel mondo dei dispositivi mobili. Infatti, il prodotto al centro della promozione odierna è Apple iPhone SE 2020, che inizia a calare di prezzo anche nelle varie catene.

Più precisamente, MediaWorld ha abbassato il prezzo dello smartphone a 479 euro nel contesto dell'iniziativa "Apple Days". Stando al portale ufficiale della nota catena, in precedenza questo modello costava 499 euro, quindi stiamo parlando di uno sconto di 20 euro. Il dispositivo coinvolto monta 64GB di memoria interna e le colorazioni in promozione sono Nero, Bianco e (PRODUCT)RED.

In ogni caso, c'è un modo per portarsi a casa iPhone SE 2020 a un prezzo ancora più vantaggioso. Infatti, dando un'occhiata al sito di Unieuro, abbiamo notato che lo smartphone rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra su buona parte del catalogo. Questo significa che c'è un "trucco": basta aggiungere iPhone SE 2020 al carrello e il prezzo finale diventa 474,05 euro (4,95 euro in meno di MediaWorld), per uno sconto complessivo di 24,95 euro. Insomma, l'iniziativa di Unieuro può fare gola a una certa tipologia di utente.

Per quanto riguarda Amazon Italia, il dispositivo viene venduto a 479 euro. Alla fine della fiera, dunque, sembra essere "in vantaggio" Unieuro.