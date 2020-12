MediaWorld, Apple iPhone XR in offerta ancora per poche ore!

Dopo aver trattato la promozione relativa a Samsung Galaxy Note10 Lite, torniamo dalle parti di MediaWorld, ovviamente virtualmente, per dare un'occhiata a un'altra offerta interessante relativa alle ultime ore dell'iniziativa "Il regalo giusto, giusto in tempo". Ci riferiamo allo sconto legato allo smartphone Apple iPhone XR.

Più precisamente, lo smartphone viene venduto a un prezzo di 549 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo era pari a 619 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 70 euro. Le colorazioni messe in offerta da MediaWorld sono quelle Azzurro, Giallo, Arancione e Bianco. La memoria interna ammonta a 64GB. Tuttavia, al momento in cui scriviamo ci sono già dei modelli sold out, quindi potrebbe essere necessario passare a un'altra colorazione per trovare la promozione attiva. In ogni caso, l'offerta rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto la succitata iniziativa scade proprio oggi 24 dicembre 2020.

Per il resto, anche Amazon Italia ha scontato il prodotto, proponendolo proprio a 549 euro nel suo modello con 64GB di memoria interna. Lo stesso vale per Unieuro, che nel contesto dell'iniziativa "Natalissimi" vende iPhone XR a 549 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani sullo smartphone. Certo, non si raggiungono le cifre di qualche settimana fa, ma il prezzo non è male.