Da Mediaworld ci sono gli Apple Spring Days: sconti fino al 21 Aprile 2024

Mediaworld in giornata odierna lancia gli Apple Spring Days, che fino al 21 Aprile 2024 propongono un’ampia gamma di sconti su tantissimi prodotti della società di Cupertino, tra cui iPhone. Mac ed iPad, AirPods ed Apple Watch.

Partendo dagli iPhone, l’iPhone 15 da 128 gigabyte viene proposto a 779 Euro, da 979 Euro di listino, mentre l’iPhone 15 Pro da 128 gigabyte in titanio bianco è disponibile a 1069 Euro. In sconto troviamo anche iPhone 15 Pro Max da 512 gigabyte, che è disponibile a 1499 Euro, il 5% in meno rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, di 1579 Euro.

Tra i Mac ed iPad in offerta, segnaliamo l’iPad Pro da 11 pollici con chip M2 a 1749 Euro, mentre iPad Air da 10,9 pollici WiFi Only del 2022 con 64 gigabyte di storage passa a 699 Euro, dai 789 Euro di listino. In sconto troviamo anche il Mac Mini con chip M2 e 256 Gigabyte di storage, a 579 Euro, dai 729 Euro di listino.

Apple Watch Series 9 GPS Only con cassa da 45mm è disponibile a 449 Euro, mentre il modello con cassa da 41mm viene proposto a 419 Euro, dai 459 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.