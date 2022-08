Mediaworld, via alla Apple Week ed iPhone Week: tanti sconti fino al 7 Agosto 2022

Nel giorno in cui arriva il Vero Fuoritutto di Unieuro, anche Mediaworld rilancia le sue offerte e propone da oggi al 7 Agosto 2022 la Apple Week e l’iPhone Week, con tantissime promozioni sui prodotti del colosso di Cupertino.

iPhone 13 Pro Max da 256 gigabyte è disponibile a 1359 Euro, il 3% in meno rispetto ai 1409 Euro di listino. In offerta segnaliamo anche iPhone 12 da 64 gigabyte, a 699 Euro, il 16% in meno se si confronta con gli 839 Euro di listino, mentre il modello da 128 gigabyte passa a 749 Euro, il 15% in meno dagli 889 Euro di listino. iPhone SE da 64 gigabyte, invece, può essere acquistato a 499 Euro, il 5% in meno dai 529 Euro di listino.

Tra gli altri prodotti in offerta, segnaliamo le AirPods Pro a 209 Euro, dai 279 Euro di listino, mentre le Beats Studio Buds passano a 109,99 Euro, il 26% in meno dai 149,99 Euro di listino. Le Beats Flex invece passano a 49,99 Euro, che si traduce in un risparmio del 28% dai 69,99 Euro di listino

Infine, segnaliamo l’HomePod di Apple ad 89 Euro, il 10% in meno rispetto ai 99 Euro di listino.

Gli sconti sono disponibili sia online che nei negozi sparsi sul territorio nazionale.