Mediaworld dà il via all'Apple Weekend: sconti fino al 21 Gennaio 2024

Mediaworld lancia in giornata odierna la Apple Weekend, che fino al 21 Gennaio 2024 propone una serie di sconti molto interessanti su tantissimi prodotti della società di Cupertino.

Partendo dagli iPhone, l’iPhone 15 da 128 gigabyte è disponibile ad 849 Euro, 50 Euro in meno rispetto agli 899 Euro di listino. In sconto anche iPhone 15 Pro Max da 256 gigabyte, che è disponibile a 1329 Euro, in calo di 70 Euro dai 1399 Euro imposti dal produttore, mentre la variante da 512Gb passa a 1549 Euro: in questo caso il risparmio è importante se si tiene conto che di listino costa 1739 Euro.

Per quanto concerne i Mac, invece, il Mac Mini con chip M2 ed SSD da 512Gb è disponibile a 759 Euro, dai 959 Euro imposti dal produttore, mentre il Mac Studio con chip M1 è disponibile a 3999 Euro, dai 4649 Euro precedenti. In offerta anche il MacBook Air con chip M2, SSD da 512Gb e display da 13 pollici, a 1699 Euro.

Fronte iPad, invece, l’iPad Air da 10,9 pollici WiFi Only con 64 gigabyte di storage passa a 699 Euro, dai 789 Euro di listino, mentre l’iPad Pro da 11 pollici con M2 e 256 gigabyte di memoria interna è disponibile a 1049 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.